Председатель правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что необходимо вести переговоры с Россией для разрешения конфликта, в котором Киев явно не может одержать верх.
"Вы на самом деле верите, что мы можем достигнуть соглашения о мире, не вступив в диалог с одной из сторон конфликта? Те, кто верит в это, скорее всего, притворяются, чем на деле действуют. Безусловно, нам необходимо общаться с Россией, чтобы поискать позитивное решение для Украины в данной ситуации, где ей явно трудно одержать победу", — отметила она в интервью испанской газете Periodico.
По вопросу о том, следует ли увеличивать или уменьшать помощь Украине, она заявила, что в общем поддерживает инициативы о предоставлении военной или гражданской помощи Киеву.
Однако она обратила внимание на важность тщательного обдумывания введения санкций против России, чтобы они не противоречили интересам самой Европы.
В этом контексте Ле Пен привела пример с энергетическим конфликтом, который нанес серьезный ущерб европейским экономикам. Кроме того, для Европы важно избегать стать соучастником в конфликте, так как она "слишком хорошо знает механику войны, чтобы не повторить ужасные ошибки прошлого".
"Мы больше не желаем быть втянутыми в эти ужасы, которые, в случае их произошествия, могут означать конечный крах для Европы", — отметила она.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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