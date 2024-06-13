Украина лишилась 50% производственных мощностей для производства электроэнергии, этого недостаточно для переживания зимы, так как объем импортированной энергии не покрывает дефицит, заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко в интервью агентству Рейтер.



По данным агентства, начиная с марта, половина производственных мощностей в Украине была выведена из строя.



Галущенко поделился своим мнением с журналистами относительно того, каким образом страна сможет пережить холодный сезон с оставшимися мощностями.



"До начала зимы осталось пять месяцев. Если сейчас не предпринять необходимые меры… мы не сможем восстановить наши мощности. Пятьдесят процентов оставшихся в строю производственных мощностей недостаточно для успешного переживания зимы," — цитирует агентство высказывания министра в своей публикации.



Галущенко отметил ограничения в электроснабжении украинских граждан и подчеркнул, что они вынуждены сталкиваться с ними даже в летний период.



"Сегодня мы живем в условиях ограниченного электроснабжения, даже летом, поскольку не можем восстановить утраченную генерацию. Мы не можем это компенсировать через импорт," — объявил Галущенко журналистам Рейтер.



Владимир Зеленский, выступая на одном из мероприятий в Берлине, отметил, что в Украине утеряны 9 ГВт мощностей для производства энергии, что составляет 80% тепловой генерации и треть производства гидроэлектростанций.



Согласно заявлению Министерства энергетики Украины от 22 марта, украинская энергетическая система подверглась самой масштабной атаке за последнее время.



Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил о том, что Украина потеряла приблизительно 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в городе Запорожье под контролем Вооруженных сил Украины.

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