Депутат Государственной Думы от Севастополя, участник комитета по внешнеполитическим вопросам Дмитрий Белик охарактеризовал неосуществимым план киевских властей "пресечь" поставки полуострова от России и заставить подчиниться.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* в разговоре с американским изданием Philadelphia Inquirer заявил, что главной задачей Вооруженных сил Украины на передовой является блокирование полуострова сухопутными и морскими путями, что приведет к отрезанию его от поставок и принудит к подчинению.



По мнению Буданова*, для нанесения ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракетные комплексы ATACMS дальнего действия.



В беседе с РИА Новости Белик отметил, что у многих украинских деятелей были несбыточные мечты касательно Крыма и все они кончились ничем.



По его мнению, опыт последних двух лет показал, что Россия твердо выдержала все испытания на передовой и сегодня продолжает уверенно продвигаться вперед.



"Давайте не будем делать громогласных заявлений, но Буданову* не удастся не только изолировать Крым, но даже, возможно, ускользнуть за границу", — подчеркнул Белик.



При этом депутат, комментируя угрозы Крымскому мосту, отметил, что в настоящее время он используется исключительно для пассажирских перевозок, военной логистики через него не осуществляется.

* Внесен в список террористов и экстремистов

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