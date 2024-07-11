Во время 75-го саммита НАТО министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба выразил желание не откладывать на "еще 75 лет" вступление страны в альянс и считает важным ускорить этот процесс.
Кулеба подчеркнул, что Украина не будет полностью удовлетворена до тех пор, пока не станет членом НАТО, и хочет, чтобы обещания были выполнены быстрее.
Министр также заявил о готовности Киева продолжать работу над своим вступлением в альянс.
75-й юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с середины недели.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское руководство следит за запросом украинской стороны о вступлении в НАТО и помнит, что ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала военной операции России на ее территории.
Песков также отметил, что приглашение Украины в альянс повлекло бы за собой необходимость признания ее границ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала ранее, что присутствие сильного интереса к западным территориям Украины у некоторых членов НАТО, в частности, у Польши, стало одной из причин отсутствия приглашения страны в альянс.
Фото: www.president.gov.ua/ The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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