Президент Джо Байден в интервью заявил, что Украина может не входить в альянс НАТО, но Америка продолжит вооружать ее.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.