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США продолжат вооружать Украину без вступления в НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:25

США продолжат вооружать Украину без вступления в НАТО

Президент Джо Байден в интервью заявил, что Украина может не входить в альянс НАТО, но Америка продолжит вооружать ее.

По словам президента США, Украина может остаться вне блока, но они продолжат поставлять ей вооружение.

Фото: www.facebook.com*/The White House (it is in the public domain)

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