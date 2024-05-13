Украина нанесла ракетный удар по промзоне Краснодара.
По предварительным данным, удар был нанесен западными ракетами ATACMS, об этом сообщаеет полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил об этом РИА Новости.
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Forbes: Наступление ВС РФ на Севере может оказаться коварной ловушкой
Наступление ВС РФ на территории Харьковской области может представляться для ВСУ коварной ловушкой, утверждает наблюдатель Дэвид Экс в статье Forbes.
В Грузии в ходе митинга задержали трех иностранных граждан: одного гражданина РФ и двоих граждан США
13 мая в Тбилиси сотрудники правопорядка задержали около 20 митингующих, среди которых были гражданин РФ и двое граждан США. Выяснилось, что митинг был организован в связи с принятием законопроекта об иностранных агентах.
Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск
Правнучку советского летчика Валерия Чкалова объявили в уголовный розыск, данные ее карточки появились в базе данных МВД.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.