Украина может рассчитывать на предложение вступить в НАТО только после продолжительного периода прекращения огня, отметил бывший работник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в статье журнала Foreign Affairs.



Согласно высказыванию Чиарамеллы, Альянс не испытывает готовности дать приглашение и, возможно, не будет готов в течение длительного периода мира.



Тем не менее, по мнению Чиарамеллы, партнеры Киева имеют возможность начать обсуждение мер на случай возобновления конфликта на территории Украины после прекращения огня. Он предлагает странам создать военный резерв с оборудованием и боеприпасами на территории НАТО для Украины в случае усиления напряженности.



Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в марте, что вопрос о вступлении Украины в альянс уже решен, однако продолжается обсуждение времени, когда это произойдет, и необходимых для этого условий.

В сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что полноправное членство Украины в альянсе невозможно в период вооруженного конфликта.



Представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила в конце апреля, что пригласит Зеленского на планируемый в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку вопрос Украины станет там приоритетным.

Однако она уточнила, что вступление Киева в НАТО на предстоящем саммите не предвидится. Столтенберг также отмечал в апреле, что согласия на членство Украины на предстоящем саммите не планируется.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)