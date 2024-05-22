Украина может рассчитывать на предложение вступить в НАТО только после продолжительного периода прекращения огня, отметил бывший работник национального совета по разведке США Эрик Чиарамелла в статье журнала Foreign Affairs.
Согласно высказыванию Чиарамеллы, Альянс не испытывает готовности дать приглашение и, возможно, не будет готов в течение длительного периода мира.
Тем не менее, по мнению Чиарамеллы, партнеры Киева имеют возможность начать обсуждение мер на случай возобновления конфликта на территории Украины после прекращения огня. Он предлагает странам создать военный резерв с оборудованием и боеприпасами на территории НАТО для Украины в случае усиления напряженности.
Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в марте, что вопрос о вступлении Украины в альянс уже решен, однако продолжается обсуждение времени, когда это произойдет, и необходимых для этого условий.
В сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что полноправное членство Украины в альянсе невозможно в период вооруженного конфликта.
Представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила в конце апреля, что пригласит Зеленского на планируемый в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку вопрос Украины станет там приоритетным.
Однако она уточнила, что вступление Киева в НАТО на предстоящем саммите не предвидится. Столтенберг также отмечал в апреле, что согласия на членство Украины на предстоящем саммите не планируется.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
Марьясов: США воспринимают проблемы других стран "на ура"
По мнению посла России в Иране в 2001–2005 годах Александра Марьясова, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о выигрыше Ираном и миром от гибели президента Раиси неудивительны, так как в США проблемы других стран воспринимаются "на ура".
TNI: Новейшая российская разработка изменит ход конфликта
Согласно публикации в The National Interest, новейшая российская зенитная ракетная система С-500 способна нейтрализовать самые сложные виды западного вооружения, используемые ВСУ.
Через три месяца поступит в продажу российский препарат от болезни Бехтерева
"Препарат для лечения болезни Бехтерева уже зарегистрирован, сейчас запущено производство. Ожидается, что через три месяца препарат поступит в оборот", – сказал Михаил Мурашко на конференции.
Известия: Из ОМС пропали два препарата от рака груди
Проведение закупок двух препаратов для терапии рака молочной железы по ОМС с 2024 года было прекращено, это стало известно из материалов газеты "Известия".