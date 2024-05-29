Власти Польши не ограничивают возможность украинской армии использовать польское оружие, включая его применение против России, заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радиостанции Zet.



Он отметил, что "нет ограничений на польское вооружение, передаваемое Украине. Украинцы вольны вести бой так, как им угодно". Томчик предложил также отменить подобные ограничения для западных стран.



Цезарий Томчик сообщил, что Польша продолжает поставлять вооружение Украине и уже отправила 44 партии военной помощи. "Готовится 45-я партия", — добавил он. Представитель оборонного ведомства уточнил, что общая стоимость поставленного оборудования до настоящего времени составляет 15-20 миллиардов злотых (3,75-4 миллиарда долларов).





Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что "Украина имеет право", в том числе на атаку на "военные объекты на территории России". Он отметил, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам и наступило время отменить и другие ограничения.



В России высказывания западных государственных лиц о возможных ударам на территории РФ назвали безрассудными и провокационными, указав, что они могут спровоцировать прямое военное противостояние с Москвой.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление генсека НАТО как провокацию. Он заявил, что президент и военные уже знают о возможном ответе России на атаки на ее территорию и готовы предпринять соответствующие контрмеры.



Россия считает, что поставки вооружения Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую замешивают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем".



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, становятся законной мишенью для России.



Он отметил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и через подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорам и могут оказать негативное воздействие.



Специалистам уже ясно, что никакие поставки оружия в Киев не способны изменить ход спецоперации России на Украине, заявили представители Кремля ранее.

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