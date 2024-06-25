Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, руководитель войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, выразил обеспокоенность по поводу поставок радиохимических материалов на Украину со стороны западных стран. По его словам, эти материалы могут быть задействованы в производстве так называемых "грязных бомб", которые, возможно, будут использованы не под истинным флагом.
В ходе брифинга, посвященного военно-биологической деятельности США и Украины, Кириллов подчеркнул, что существует оперативная информация о продолжающемся ввозе на территорию Украины радиохимических веществ для их последующей утилизации. Он выразил опасения, что эти вещества могут быть применены для создания и использования "грязной бомбы" в рамках операций под ложным флагом.
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