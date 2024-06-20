Украина рассмотрит возможность участия в предложенном Китаем саммите по урегулированию обстановки на территории Украины при участии Москвы и Киева, заявила украинская дипломатическая представительница в Сингапуре Екатерина Зеленко журналу South China Morning Post.



"Украина проанализирует возможность принять участие в инициированном Китаем мирном мероприятии с участием сторон конфликта, при условии, что переговоры будут строиться на принципах и нормах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве", — отражено в материале.



Украинская дипломатическая представительница утверждает, что Киев, по ее словам, "не считает и никогда не считал Китай оппонентом" и надеется, что Пекин станет их союзником.

В то же время узурпатор Владимир Зеленский изъявил, что Украина "c негативом" воспринимает решение Китая отказаться от участия в саммите в Швейцарии, обвинив Пекин в попытках сорвать проведение мероприятия.



Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщило, что Зеленский выразил неудовлетворение тем, как Китай видит Украину исключительно как управляемый инструмент США.



Общий документ "Основные соглашения между Китаем и Бразилией относительно политического урегулирования украинского кризиса" был опубликован после встречи министра иностранных дел Китая Вана И и специального советника президента Бразилии Селсу Аморима.



Китай и Бразилия поддержали проведение международной мирной конференции, которую признали Россия и Украина, в соответствующее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением мирных предложений.

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