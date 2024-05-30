Дания даст согласие Украине на применение истребителей F-16 после их передачи в Киев для атак на объекты на территории России, высказал глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
"Да, мы поддерживаем подобную стратегию. Это не является новым положением, это отражено в наших соглашениях, мы обсудили это с комитетом по внешним делам, а также с датским парламентом. Мы отмечали, что защита от возможных нападений на военные объекты на территории агрессора является важной частью собственной обороны", — отвечал Расмуссен на вопрос о том, разрешит ли Дания Украине применить F-16 для атак на цели на территории РФ перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.
Фото: www.dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
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