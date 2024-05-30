Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 89,2589
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 96,891
Дания разрешит Украине наносить удары по РФ с помощью F-16
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:12

Дания разрешит Украине наносить удары по РФ с помощью F-16

Дания даст согласие Украине на применение истребителей F-16 после их передачи в Киев для атак на объекты на территории России, высказал глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

"Да, мы поддерживаем подобную стратегию. Это не является новым положением, это отражено в наших соглашениях, мы обсудили это с комитетом по внешним делам, а также с датским парламентом. Мы отмечали, что защита от возможных нападений на военные объекты на территории агрессора является важной частью собственной обороны", — отвечал Расмуссен на вопрос о том, разрешит ли Дания Украине применить F-16 для атак на цели на территории РФ перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.

Фото: www.dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

Мир

В НАТО заявили о координации поддержки Украине

В НАТО заявили о координации поддержки Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса координировать помощь Украине.

Читать полностью
На выборы президента в Иране зарегистрировалось три кандидата

На выборы президента в Иране зарегистрировалось три кандидата

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата.

Читать полностью

Общество

Верховный суд: Если вы нашли на улице телефон, нужно постараться вернуть его владельцу

Верховный суд: Если вы нашли на улице телефон, нужно постараться вернуть его владельцу

В Верховном суде объяснили, что найденный на улице телефон обязательно надо постараться вернуть владельцу.

Читать полностью
Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы

Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы

В России разработали автономный и бескабинный мини-трактор. Устройство работает посредством ИИ и не имеет аналогов на международном рынке.

Читать полностью

Новости