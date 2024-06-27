Студенты трех групп могут быть призваны на службу в Украине с 1 июля в соответствии с информацией, опубликованной на украинском новостном ресурсе "Цензор", ссылающемся на обновленное законодательство о подготовке и мобилизации.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 21 июня заявил, что правительство государства утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки для сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование.
Позже издание "Страна" со ссылкой на решение кабинета министров Украины сообщило, что студенты республики, уклонившиеся от базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из учебных заведений.
Согласно сообщению в Telegram-канале "Цензора", три группы студентов могут быть призваны с 1 июля: студенты, обучающиеся дистанционно; лица, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); а также те, кто обучается по программам, уровень которых ниже уже имеющегося (например, со средним образованием, получающие профильное среднее образование).
По данным издания, студенты вузов и учебных учреждений профессионально-технического образования, обучающиеся очно, не подлежат мобилизации. Вооруженные силы Украины также не могут призвать педагогических работников ПТУ и школ при условии, что их основное место работы составляет не менее чем 0,75 ставки.
В "Цензоре" отмечается, что студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по дневной или дуальной форме обучения, необходимо предоставить соответствующую документацию для подтверждения этого факта.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Финские власти с сентября ограничат перемещение беженцев по стране
Финляндия с 1 сентября вводит ограничения на перемещение граждан других стран и лиц без гражданства, ищущих убежища, а также сделает более оперативным процесс рассмотрения их заявлений, сообщает МВД скандинавского государства.
Нидерланды выступают за "лидирующую роль" в помощи Украине
Новый министр обороны Нидерландов Гейс Тёйнман призывает к "ведущей роли" в оказании военной поддержки Украине, информирует издание NL Times.
Президент "Аспект" Федоров исключил укрепление семей из-за увеличения пошлины за развод
Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году
Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.