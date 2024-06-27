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В ВСУ собираются мобилизовать студентов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:10

В ВСУ собираются мобилизовать студентов

Студенты трех групп могут быть призваны на службу в Украине с 1 июля в соответствии с информацией, опубликованной на украинском новостном ресурсе "Цензор", ссылающемся на обновленное законодательство о подготовке и мобилизации.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 21 июня заявил, что правительство государства утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки для сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование.

Позже издание "Страна" со ссылкой на решение кабинета министров Украины сообщило, что студенты республики, уклонившиеся от базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из учебных заведений.

Согласно сообщению в Telegram-канале "Цензора", три группы студентов могут быть призваны с 1 июля: студенты, обучающиеся дистанционно; лица, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); а также те, кто обучается по программам, уровень которых ниже уже имеющегося (например, со средним образованием, получающие профильное среднее образование).

По данным издания, студенты вузов и учебных учреждений профессионально-технического образования, обучающиеся очно, не подлежат мобилизации. Вооруженные силы Украины также не могут призвать педагогических работников ПТУ и школ при условии, что их основное место работы составляет не менее чем 0,75 ставки.

В "Цензоре" отмечается, что студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по дневной или дуальной форме обучения, необходимо предоставить соответствующую документацию для подтверждения этого факта.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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