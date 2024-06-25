Представитель ведомства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что из общего числа военнообязанных, которые обновили свои персональные данные онлайн, пригодными к мобилизации оказались 1,1 миллиона человек, что составляет порядка половины от общего числа 2,3 миллиона военнообязанных.



Предварительно военное ведомство Украины анонсировало запуск приложения для дистанционного обновления информации о военнообязанных.



К настоящему моменту приложение позволило обновить данные уже для 400 тысяч человек, как сообщило официальное ведомство.



По словам Лазуткина, из числа обновивших данные с 18 мая, 1 миллион и 100 тысяч человек оказались пригодными к мобилизации.



Это важное уточнение поскольку в числе обновившихся есть как те, кто получил отсрочку, так и те, кто зарегистрирован как забронированный.



Таким образом, около 1,1 млн человек могут быть призваны на службу и вступить в ряды оборонительных сил, как сообщило издание "АрмияInform" Министерства обороны Украины.



Согласно принятому 18 мая закону об усилении мобилизации, каждому военнообязанному придется обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Для этого можно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".



Даже в случае, если призывник лично не видел повестку, считается, что она доставлена. Дата штампа о невозможности личной передачи будет расцениваться как дата "вручения" повестки. Необходимость постоянного ношения военного билета и его предъявления по первому запросу остаются важными требованиями к военнообязанным со стороны военкомата и полиции.



Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем.

Сроки демобилизации не урегулированы в законодательном документе, что породило возмущение у некоторых депутатов.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)