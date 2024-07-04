Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция не может выступать в роли посредника между Россией и Украиной. Песков отметил, что Украина категорически отказывается от любых переговоров с Россией, независимо от участия посредников.
Он напомнил, что Киев не принял мирный план, предложенный президентом Владимиром Путиным, и ранее уже отверг возможность турецкого посредничества в конфликте.
Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к мирному решению конфликта и будет продолжать поддерживать контакты с Россией и Украиной.
По словам Эрдогана, достижение перемирия возможно, если будет создана "прочная основа" для переговоров.
В свою очередь, президент России Владимир Путин во время встречи в рамках саммита ШОС выразил мнение, что стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года, могут стать основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mstyslav Chernov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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