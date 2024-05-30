Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Vanguardia повторно подчеркнул, что Украина "имеет законное право" наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации.
Столтенберг ранее высказывал мнение о том, что "Украина обладает правом", в том числе атаковать "военные цели на территории России".
В России, комментируя заявления Запада о возможных ударах по российской территории, их характеризовали как опрометчивые и отмечали, что такие высказывания могут спровоцировать прямое военное противостояние с Москвой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его мнению, возможный ответ России на удары по ее территории известен президенту и военным, которые предпринимают соответствующие меры.
Столтенберг заявил, что Киев имеет право самозащиты, и у НАТО есть право помогать ему в осуществлении этого права, включая атаки на "законные военные объекты" в России.
Он также поддержал заявление правительства Испании о поставке Украине оружия на сумму более одного миллиарда евро, отметив, что это "демонстрирует важную роль, которую играет Испания".
Россия утверждает, что поставки оружия в Украину помешают урегулированию конфликта, прямо вовлекают страны НАТО в противоречия и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, в том числе через поставки оружия и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что поставки оружия в Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативное воздействие.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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