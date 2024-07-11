В столице Украины подтвердили намерение организовать вторую встречу по Украине до голосования в Соединенных Штатах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неопределенного украинского чиновника.



Ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс сослалась на свои источники и сообщила, что Украина желает провести второй саммит по урегулированию конфликта перед президентскими выборами в США, но уже с участием России.



Она отметила, что такие планы свидетельствуют о беспокойстве Украины относительно повторного избрания бывшего президента Дональда Трампа.



Украинский чиновник подтвердил замысел провести второй саммит до американских выборов, говорится в сообщении.



В то же время представители некоторых западных стран-союзников Украины заявили, что любая встреча должна быть организована тщательно и соответствовать поставленным целям и ожиданиям.



Однако некоторые чиновники из Соединенных Штатов выразили сомнения в осуществлении саммита с участием и России, и Украины в целом.



Ранее на предвыборных дебатах в США 27 июня Дональд Трамп обещал достичь разрешения конфликта даже до своего возможного повторного избрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года.



Он также осудил условия, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным для прекращения конфликта на Украине, как неприемлемые. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине мог бы быть не допущен, если бы руководство РФ уважало президента США.



Выборы президента США намечены на 5 ноября. Информированный дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что на данный момент нет точной информации о дате и месте следующего события по Украине, однако рассматривается возможность проведения конференции в Саудовской Аравии.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не исключает возможности переговоров с Украиной, так как там присутствуют другие легитимные органы власти.



Тем не менее Киев на законодательном уровне запретил их и отклонил мирные предложения от Москвы.



На конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня киевские власти обсуждали свои предложения, но, по словам представителей МИД России, саммит оказался неудачным.

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