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На Украине, не вставших на военный учет, призывают сдать паспорт
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:23

На Украине, не вставших на военный учет, призывают сдать паспорт

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала граждан Украины за пределами страны сдавать свои документы, если они отказываются ставиться на воинский учет. Об этом она заявила в ходе выступления на телеканале "Общественное".

Она считает, что такие граждане должны сдать украинских паспорт и "взять другой".

На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко о том, готова ли страна к необходимости расстаться с 11 миллионами своих граждан, находящихся за пределами страны в настоящее время, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор".

Закон о дополнительных мероприятиях по мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ требует всех призывников в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкоматах.

Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть отправлена повестка. Даже если призывник не видел свою повестку лично, она будет считаться врученной, если в документе имеется отметка о невозможности личной передачи.

В законе указано, что военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его при первом требовании сотрудников военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от призыва, могут отказать в праве управления автомобилем. Сроки демобилизации из документа удалены, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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