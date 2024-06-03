Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала граждан Украины за пределами страны сдавать свои документы, если они отказываются ставиться на воинский учет. Об этом она заявила в ходе выступления на телеканале "Общественное".
Она считает, что такие граждане должны сдать украинских паспорт и "взять другой".
На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко о том, готова ли страна к необходимости расстаться с 11 миллионами своих граждан, находящихся за пределами страны в настоящее время, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор".
Закон о дополнительных мероприятиях по мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ требует всех призывников в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкоматах.
Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть отправлена повестка. Даже если призывник не видел свою повестку лично, она будет считаться врученной, если в документе имеется отметка о невозможности личной передачи.
В законе указано, что военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его при первом требовании сотрудников военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от призыва, могут отказать в праве управления автомобилем. Сроки демобилизации из документа удалены, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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