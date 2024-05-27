На Украине создадут специальные подразделения из осужденных, заявил глава юстиции страны Денис Малюська. Ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект о привлечении осужденных, отбывающих наказание в местах заключения, к службе в Вооруженных Силах Украины.

По информации украинских СМИ, к 25 мая из тюрем было освобождено приблизительно 350 заключенных для участия в ВСУ.

Глава юстиции отметил, что новые формирования будут представлять из себя специальные подразделения, состоящие исключительно из бывших заключенных. Они будут функционировать отдельно от других военнослужащих. Эту информацию он раскрыл в ходе выступления в едином украинском новостном телеэфире, отвечая на вопрос о типах воинских частей, в которых планируется задействовать бывших заключенных. Закон о повышении готовности к мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая.

По новому закону все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней с момента вступления закона в силу. Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который может быть вручена повестка.

Даже если призывник не получил повестку лично, она считается врученной с момента поставленной в документе отметки о невозможности личной передачи. Закон также предписывает военнообязанным нести при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

Тем, кто уклоняется, грозит лишение права управления транспортным средством. Норматив по срокам демобилизации не установлен в законе, что вызвало возмущение у некоторых депутатов.

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