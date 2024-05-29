Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
The Telegraph: Зеленский осознает неизбежность краха Украины
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:59

The Telegraph: Зеленский осознает неизбежность краха Украины

Владимир Зеленский осознает, что при продолжении конфликта с Россией, Украина долго не протянет как сообщает издание The Telegraph.

По информации из статьи, Зеленский понимает, что Украине остается немного времени и поэтому обратился к президенту США Джо Байдену и председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой участвовать в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения "настоящего мира".

Согласно источнику, западных союзников Киева все меньше беспокоит украинская проблематика из-за нарастающего внутреннего политического напряжения в их странах. Несмотря на призывы Зеленского, президент США Джо Байден не примет участие в этом саммите, так как сосредоточен на предстоящих выборах в Соединенных Штатах.

По мнению журналистки, у Украины осталось всего несколько месяцев для проявления какого-либо сопротивления, в то время как Российская Федерация продолжает укреплять свои позиции.

На последней пресс-конференции в Бельгии Владимир Зеленский заявил, что страны, неопределившиеся относительно участия в саммите в Швейцарии, позорнее врагов.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня вблизи города Люцерна, однако Россия не будет участвовать в ней. Как сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов агентству РИА Новости, Швейцария не направляла приглашения Москве на участие в саммите, и Россия, в свою очередь, не планирует участвовать.

Он также добавил, что идея мирного саммита, активно поддерживаемая организаторами, неприемлема для России, так как не учитывает интересы России и является лишь еще одним способом навязывания неэффективной "формулы мира".

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Венгрия развивает отношения с Белоруссией

Венгрия развивает отношения с Белоруссией

Министр внешних дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто выделил задачу развития сотрудничества между Будапештом и Минском в областях, не касающихся ограничений, и объявил, что вместе с ним в столицу Беларуси прибудут представители 24 крупных венгерских компаний.

Читать полностью
В ООН назвали разрушения в Газе беспрецедентными

В ООН назвали разрушения в Газе беспрецедентными

Глава Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш в ходе беседы с японским телеканалом NHK назвал беспрецедентным масштаб разрушений в Газе и попросил Израиль уважать решения Международного суда ООН.

Читать полностью

Общество

SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали

SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали

SHOT: Российская семья заразилась загадочным вирусом на Бали.

Читать полностью
СДЭК частично восстановил работу

СДЭК частично восстановил работу

Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.

Читать полностью

Новости