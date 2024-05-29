Владимир Зеленский осознает, что при продолжении конфликта с Россией, Украина долго не протянет как сообщает издание The Telegraph.



По информации из статьи, Зеленский понимает, что Украине остается немного времени и поэтому обратился к президенту США Джо Байдену и председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой участвовать в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения "настоящего мира".



Согласно источнику, западных союзников Киева все меньше беспокоит украинская проблематика из-за нарастающего внутреннего политического напряжения в их странах. Несмотря на призывы Зеленского, президент США Джо Байден не примет участие в этом саммите, так как сосредоточен на предстоящих выборах в Соединенных Штатах.



По мнению журналистки, у Украины осталось всего несколько месяцев для проявления какого-либо сопротивления, в то время как Российская Федерация продолжает укреплять свои позиции.



На последней пресс-конференции в Бельгии Владимир Зеленский заявил, что страны, неопределившиеся относительно участия в саммите в Швейцарии, позорнее врагов.



Конференция по Украине пройдет 15-16 июня вблизи города Люцерна, однако Россия не будет участвовать в ней. Как сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов агентству РИА Новости, Швейцария не направляла приглашения Москве на участие в саммите, и Россия, в свою очередь, не планирует участвовать.

Он также добавил, что идея мирного саммита, активно поддерживаемая организаторами, неприемлема для России, так как не учитывает интересы России и является лишь еще одним способом навязывания неэффективной "формулы мира".

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)