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Берн: Запад совершает ошибку, поддерживая Украину
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:43

Берн: Запад совершает ошибку, поддерживая Украину

Согласно Ларсу Берну, Россия стремится провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а не ведет борьбу за ее территорию.

Тем не менее, на Западе этого не понимают, продолжая поставлять оружие, утверждает член Шведской королевской академии в своем интервью для SwebbTV.

По мнению аналитика, западные страны ошибочно продолжают поддерживать Украину вооружением и финансами, не учитывая сложившуюся ситуацию. Он также утверждает, что после окончания президентских полномочий Владимира Зеленского Украина фактически превратилась в режим диктатуры.

Берн считает, что это чистый диктат, на который было потрачено сто миллиардов. Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не принесет ничего хорошего Украине, а лишь продлит конфликт. Кроме того, российская армия делает транспорт с оружием законной целью.

В кремле подчеркивали, что поставки оружия Западом только оттягивают конфликт и мешают началу переговорного процесса для его завершения.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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