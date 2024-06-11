Согласно Ларсу Берну, Россия стремится провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а не ведет борьбу за ее территорию.
Тем не менее, на Западе этого не понимают, продолжая поставлять оружие, утверждает член Шведской королевской академии в своем интервью для SwebbTV.
По мнению аналитика, западные страны ошибочно продолжают поддерживать Украину вооружением и финансами, не учитывая сложившуюся ситуацию. Он также утверждает, что после окончания президентских полномочий Владимира Зеленского Украина фактически превратилась в режим диктатуры.
Берн считает, что это чистый диктат, на который было потрачено сто миллиардов. Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не принесет ничего хорошего Украине, а лишь продлит конфликт. Кроме того, российская армия делает транспорт с оружием законной целью.
В кремле подчеркивали, что поставки оружия Западом только оттягивают конфликт и мешают началу переговорного процесса для его завершения.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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