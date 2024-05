Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина еженедельно будет получать от США все новые поставки оружия.

На брифинге журналистам было сообщено о намерении предоставлять стабильную военную помощь неделя за неделей для Украины.

Салливан пояснил, что из-за долгой задержки в конгрессе США с выделением дополнительного финансирования для нужд Киева, Украина оказалась в затруднительном положении, и Вашингтон стремится помочь ей как можно быстрее. Он подчеркнул, что регулярные поставки оружия для ВСУ не предполагают автоматического выделения новых пакетов военной помощи с такой же частотой. Салливан отметил, что нельзя рассчитывать, что выделение произойдет каждую неделю.

Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование конфликта, втягивают страны НАТО в противоречия и представляют собой опасную игру. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины становятся легитимной целью для России.

Он отметил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории ряда европейских стран. В Кремле утверждали, что наращивание вооружений для Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и вызывает негативные последствия.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)