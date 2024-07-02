Представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер на недавнем брифинге озвучил позицию Вашингтона относительно применения американского вооружения на территории Крымского полуострова. Согласно его заявлению, США не возражают против использования переданного Украине оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку рассматривают этот регион как часть украинской территории.

Райдер подчеркнул, что политика США в отношении использования дальнобойных вооружений остается неизменной. Он отметил, что такое оружие должно применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины. На прямой вопрос о статусе Крыма представитель Пентагона однозначно заявил, что полуостров является частью Украины.

Кроме того, Райдер сообщил о завершении обучения нескольких украинских пилотов управлению истребителями F-16 в США. После окончания курса они были направлены в Европу для дальнейшей подготовки.

Стоит напомнить, что Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. Российское руководство неоднократно заявляло о закрытости вопроса о принадлежности полуострова. Однако Украина и многие западные страны продолжают считать присоединение Крыма незаконным.

С начала военной операции западные страны активно поставляют вооружение Украине, изначально запретив его использование для ударов по территории России. Однако в конце мая 2024 года США смягчили эти ограничения на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. При этом запрет на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории остается в силе.

Москва резко критикует поставки оружия Киеву и возможные удары по своей территории западным вооружением. Российское руководство рассматривает разрешение Вашингтона на нанесение ударов по России американским оружием как свидетельство вовлеченности США в конфликт.

Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff