Украинские власти намерены добиваться от администрации США снятия ограничений на применение американского вооружения для атак на российскую территорию. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

По информации источника, Киев планирует усилить давление на Вашингтон во время предстоящего саммита НАТО. Украинская сторона стремится получить разрешение на использование всего спектра поставляемого США оружия для ударов по территории России.

Андрей Ермак подчеркнул, что украинское руководство особенно заинтересовано в возможности применения армейских тактических ракетных комплексов дальнего радиуса действия для атак на российские объекты. Кроме того, Киев нуждается в более подробной информации о планируемых объемах и сроках поставок американского вооружения в ближайшей перспективе.

Глава офиса президента Украины также отметил задержки в доставке военной помощи, одобренной Конгрессом США в апреле. Он подчеркнул необходимость увеличения объемов поставок и ускорения процесса их реализации.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял в интервью телеканалу PBS, что соглашение с Украиной позволяет использовать американское оружие для ударов по любым точкам, где российские войска пересекают границу. Однако, по имеющимся данным, Белый дом сохранил запрет на применение ракетных комплексов ATACMS для атак на территорию Российской Федерации.

