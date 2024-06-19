Отказ Киева и Запада от предложения Владимира Путина может привести к ухудшению условий, предлагаемых Москвой в будущем. Об этом предупредил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.
По его мнению, президент России посылает западным странам сигнал о необходимости убедить Украину присоединиться к переговорному процессу, иначе следующие условия будут менее выгодны для украинских властей.
"Вот, что он дает понять", — считает политик.
Шевченко также указал, что исход российско-украинского конфликта будет зависеть от обстановки на линии соприкосновения. На данный момент, по его словам, ситуация не в пользу Украины.
Фото:мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Власти Шанхая разрешили компании Tesla использовать в городе полный автопилот
Власти Шанхая дали разрешение компании Tesla использовать на дорогах города полный автопилот с программным обеспечением FSD (Full Safe Driving).
AFP: около 577 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
Во время хаджа в Саудовской Аравии жертвами стали 577 паломников. Среди них около 323 человек были египтянами.
Гинцбург: новая вакцина от туберкулеза будет испытана на добровольцах в 2025 году
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новая вакцина от туберкулёза будет испытана на добровольцах в конце 2025 года.
Выяснилось, что лишь 16% россиян удовлетворены уровнем своей зарплаты
На сегодняшний день только 16% граждан России удовлетворены зарплатой. Треть из них сообщили, что они в целом не жалуются. Больше половины из опрошенных недовольны тем, сколько они получают. Статистические данные были представлены кадровой компанией UTEAM, с ними ознакомилась российское интернет-издание «Газета.Ru».