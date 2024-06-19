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Шевченко: отказ Киева от предложения Путина приведёт к ухудшению условий для Украины
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 4:01

Шевченко: отказ Киева от предложения Путина приведёт к ухудшению условий для Украины

Отказ Киева и Запада от предложения Владимира Путина может привести к ухудшению условий, предлагаемых Москвой в будущем. Об этом предупредил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.

По его мнению, президент России посылает западным странам сигнал о необходимости убедить Украину присоединиться к переговорному процессу, иначе следующие условия будут менее выгодны для украинских властей.

"Вот, что он дает понять", — считает политик.

Шевченко также указал, что исход российско-украинского конфликта будет зависеть от обстановки на линии соприкосновения. На данный момент, по его словам, ситуация не в пользу Украины.

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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