Британский политик Найджел Фарадж выразил мнение, что спецоперация на Украине может продолжаться длительное время, если финансирование Киева со стороны Запада не прекратится.
"Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую потерю войск — вопрос открытый", — высказался он.
Фарадж выразил уверенность в необходимости будущих переговоров между Киевом и Москвой, которые, по его мнению, будут проходить на прямую.
Также он предположил, что в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США могут начаться переговоры о мирном урегулировании конфликта, однако при этом Украине, вероятно, придется идти на некоторые компромиссы в отношении своих территориальных требований.
Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Игорь Руденко(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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