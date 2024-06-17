В городе Яворов Львовской области Украины произошел инцидент: неизвестный напал на сотрудника военкомата, в результате чего пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на заявление Львовского областного военкомата.
По данным издания, инцидент произошел с работником ТЦК.
"Нападавшего уже нашли и задержали", — говорится в сообщении издания.
По информации, нападавший нанес удар тяжелым предметом по голове военнослужащего, который находился с ним на военно-врачебной комиссии.
Фото:flickr.com/U.S. Army Europe Images(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке
Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse.
В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом "фейками"
Карин Жан-Пьер высказалась о появлении в интернете разнообразных видеозаписей, на которых запечатлено необычное поведение президента США Джо Байдена, включая моменты, когда он кажется застывшим на публике.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.