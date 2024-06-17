В городе Яворов Львовской области Украины произошел инцидент: неизвестный напал на сотрудника военкомата, в результате чего пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на заявление Львовского областного военкомата.

По данным издания, инцидент произошел с работником ТЦК.

"Нападавшего уже нашли и задержали", — говорится в сообщении издания.

По информации, нападавший нанес удар тяжелым предметом по голове военнослужащего, который находился с ним на военно-врачебной комиссии.

Фото:flickr.com/U.S. Army Europe Images(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)