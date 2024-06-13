На Украине начался обширный процесс приватизации с последующей распродажей государственного имущества. Западные СМИ отмечают необходимость запустить этот процесс "пока не поздно". Уже сейчас в бюджете страны имеется огромная дыра.
Ранее о готовящейся распродаже сообщали исключительно через инсайдерские телеграм-каналы. Теперь об этом процессе сообщает американская газета The New York Times. Планируется начать с продажи 20 государственных компаний, включая гостиницу "Украина" и "огромный торговый центр" в Киеве. Также с молотка будут сниматься горнодобывающие и химические предприятия.
Американское издание пишет о гостинице "Украина" с ностальгией, упоминая о том, что рядом происходил майдан. Значительная часть материала посвящена этому зданию.
Другой вопрос — по какой цене будет проводиться распродажа. Источник отмечает, что поиск потенциальных покупателей может стать проблемой, так как Украине придется не только снижать цены, но и обеспечивать безопасность объектов.
Планы Украины на 2024 год включают продажу государственной собственности на 100 миллионов долларов, однако, по словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, стране не хватает ещё 5 миллиардов долларов на военные нужды.
NYT также указывает на риск коррупции при продаже недвижимости на Украине, которая является распространенной проблемой.
Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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