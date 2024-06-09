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Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто поддерживает Киев
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:31

Фон дер Ляйен заявила, что будет работать с теми, кто поддерживает Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели, включая поддержку Украины.

Она отметила, что на выборах была поддержка как крайне правых, так и крайне левых партий, поэтому на центристах лежит особая ответственность.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что хотя мнения могут различаться по отдельным вопросам, все стремятся к обеспечению стабильности и сильной Европы.

Она выразила намерение продолжать работать с теми, кто поддерживает Европу, Украину и верховенство закона.

Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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