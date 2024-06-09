Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддерживает лидирующая на выборах в Европарламент Европейская народная партия (ЕНП), заявила, что будет работать с теми, кто разделяет общие цели, включая поддержку Украины.
Она отметила, что на выборах была поддержка как крайне правых, так и крайне левых партий, поэтому на центристах лежит особая ответственность.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что хотя мнения могут различаться по отдельным вопросам, все стремятся к обеспечению стабильности и сильной Европы.
Она выразила намерение продолжать работать с теми, кто поддерживает Европу, Украину и верховенство закона.
Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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