Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин высказалась о мобилизации на Украине, сравнив её с похищением людей.
В интервью с американским журналистом Алексом Джонсом она отметила, что молодых людей насильно отправляют на передовую для борьбы с Россией, что, по её мнению, является душераздирающим.
Тейлор-Грин подчеркнула, что этих людей насильственно вырывают из домов и отрывают от родителей.
Ранее руководитель киевского бюро газеты The New York Times Эндрю Крамер заявил, что всё меньше украинцев хотят вступать в ряды ВСУ.
ВОЗ: зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом A
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом зафиксированном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Инцидент произошёл в Мексике.
Путин: решение Зеленского не участвовать в президентских выборах вызывает вопросы
Президент России Владимир Путин высказал сомнения по поводу решения Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине.
В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов.
Автоэксперты рассказали, что для открытия крышки бензобака на механике можно использовать смазку
Владельцы некоторых старых моделей автомобилей могут столкнуться с проблемой заедания крышки бензобака, что может случиться в неподходящий момент, например, на заправке. В современных автомобилях крышка бензобака управляется электронной кнопкой, требующей предварительной разблокировки автомобиля.