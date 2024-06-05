Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин высказалась о мобилизации на Украине, сравнив её с похищением людей.

В интервью с американским журналистом Алексом Джонсом она отметила, что молодых людей насильно отправляют на передовую для борьбы с Россией, что, по её мнению, является душераздирающим.

Тейлор-Грин подчеркнула, что этих людей насильственно вырывают из домов и отрывают от родителей.

Ранее руководитель киевского бюро газеты The New York Times Эндрю Крамер заявил, что всё меньше украинцев хотят вступать в ряды ВСУ.