Важно, чтобы американские власти принимали более осторожные шаги в использовании вооружения против России, отмечает директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в своем материале для издания National Interest.
Он подчеркивает необходимость осознанного подхода, учитывая возможность ядерного конфликта.
Согласно его анализу, США должны обратить внимание на то, как Украина использует западные дальнобойные ракеты в своих операциях против России. Это, по мнению Эланда, должно было стать сигналом для Вашингтона быть более вдумчивым в предоставлении нового оружия.
Однако решение американского лидера Джо Байдена разрешить использование американского вооружения против целей на территории России не подтвердило эту осторожность.
Эланд предупреждает, что подобная эскалация в украинском конфликте может привести к прямому столкновению с Россией, ядерной державой.
Фото: dodmedia.osd.mil/LCPL Seth Maggard(Creative Commons CC0 License)
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