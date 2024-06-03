Важно, чтобы американские власти принимали более осторожные шаги в использовании вооружения против России, отмечает директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в своем материале для издания National Interest.

Он подчеркивает необходимость осознанного подхода, учитывая возможность ядерного конфликта.

Согласно его анализу, США должны обратить внимание на то, как Украина использует западные дальнобойные ракеты в своих операциях против России. Это, по мнению Эланда, должно было стать сигналом для Вашингтона быть более вдумчивым в предоставлении нового оружия.

Однако решение американского лидера Джо Байдена разрешить использование американского вооружения против целей на территории России не подтвердило эту осторожность.

Эланд предупреждает, что подобная эскалация в украинском конфликте может привести к прямому столкновению с Россией, ядерной державой.

Фото: dodmedia.osd.mil/LCPL Seth Maggard(Creative Commons CC0 License)