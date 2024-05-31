В ходе телефонного разговора в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба достигли соглашения о завершении двусторонних переговоров относительно предоставления Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в своём письменном заявлении.
Как подчеркнул дипломат, стороны договорились завершить обсуждение долгосрочных мер безопасности в ближайшие несколько недель.
Кроме того, по словам Миллера, в ходе разговора госсекретарь и глава МИД Украины также обсудили ситуацию на поле боя и предстоящий "мирный саммит" по Украине, который запланирован в Швейцарии.
Фото:flickr.com/President Of Ukraine(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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