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США и Украина договорились завершить переговоры о гарантиях безопасности
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:35

США и Украина договорились завершить переговоры о гарантиях безопасности

В ходе телефонного разговора в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба достигли соглашения о завершении двусторонних переговоров относительно предоставления Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в своём письменном заявлении.

Как подчеркнул дипломат, стороны договорились завершить обсуждение долгосрочных мер безопасности в ближайшие несколько недель.

Кроме того, по словам Миллера, в ходе разговора госсекретарь и глава МИД Украины также обсудили ситуацию на поле боя и предстоящий "мирный саммит" по Украине, который запланирован в Швейцарии.

Фото:flickr.com/President Of Ukraine(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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