В ходе телефонного разговора в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба достигли соглашения о завершении двусторонних переговоров относительно предоставления Киеву гарантий безопасности в ближайшие недели.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в своём письменном заявлении.

Как подчеркнул дипломат, стороны договорились завершить обсуждение долгосрочных мер безопасности в ближайшие несколько недель.

Кроме того, по словам Миллера, в ходе разговора госсекретарь и глава МИД Украины также обсудили ситуацию на поле боя и предстоящий "мирный саммит" по Украине, который запланирован в Швейцарии.

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