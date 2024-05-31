Газета Politico сообщила, что Украина оказалась разочарована лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории.
По информации, полученной от двух человек, близких к администрации Зеленского, в Киеве выразили некоторое разочарование из-за того, что использование Украиной американского оружия будет ограничено.
Они назвали решение американского лидера "только началом" и сообщили, что президент Владимир Зеленский планирует обсудить расширение возможностей Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Переговоры ожидаются в Сингапуре в рамках саммита "Диалог Шангри-Ла", где оба лидера прибыли для участия.
Напомним, в пятницу Киев получил от США разрешение по вопросу использования американского оружия для атак на территорию России, что было оценено президентом Зеленским как "шаг вперед".
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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