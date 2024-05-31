Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может значительно ухудшиться в течение лета из-за наступления России и нехватки резервов, сообщает New Yorker.

Издание утверждает, что лето может обернуться катастрофой для Украины. Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* Дара Массикот поделилась мнением, что положение ВСУ может сильно ухудшиться из-за активного наступления России в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области.

Она также отметила, что даже новая американская военная помощь не сможет помочь Киеву сдержать удары российской армии.

Массикот добавила, что главной проблемой ВСУ остается нехватка личного состава. По её словам, даже радикальные меры Киева по снижению призывного возраста не помогают украинской армии своевременно восполнять потери.

* организация, выполняющая функции иностранного агента.

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