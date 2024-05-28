Белый дом подтверждает, что администрация Соединенных Штатов не стремится к обострению ситуации в украинском конфликте ни в какой форме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге, рассказала об этом.

Один из журналистов запросил её комментарий относительно заявления генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, о разрешении Украине наносить удары с использованием западного оружия вглубь территории России.

Жан-Пьер отметила, что в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся в более неблагоприятном положении, чем когда-либо. Российская армия активно продвигается в различных направлениях, что мешает украинским военнослужащим проводить оборонительные операции и контратаковать.

Однако Соединенные Штаты не планируют отправлять наемников или дополнительное вооружение, чтобы избежать эскалации конфликта, подчеркнула Жан-Пьер.

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