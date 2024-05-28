Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Белый дом заявил, что не хотят обострения конфликта на Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:22

Белый дом заявил, что не хотят обострения конфликта на Украине

Белый дом подтверждает, что администрация Соединенных Штатов не стремится к обострению ситуации в украинском конфликте ни в какой форме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге, рассказала об этом.

Один из журналистов запросил её комментарий относительно заявления генерального секретаря НАТО, Йенса Столтенберга, о разрешении Украине наносить удары с использованием западного оружия вглубь территории России.

Жан-Пьер отметила, что в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся в более неблагоприятном положении, чем когда-либо. Российская армия активно продвигается в различных направлениях, что мешает украинским военнослужащим проводить оборонительные операции и контратаковать.

Однако Соединенные Штаты не планируют отправлять наемников или дополнительное вооружение, чтобы избежать эскалации конфликта, подчеркнула Жан-Пьер.

Фото: commons.wikimedia.org/Scrumshus(Creative Commons CC0 License)

Мир

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве

Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.

Читать полностью
Аналитик Боснич: США и Польша исчезнут в войне с Россией

Аналитик Боснич: США и Польша исчезнут в войне с Россией

Если Запад реализует свои угрозы в адрес Москвы, многие из стран могут исчезнуть с карты мира после ракетных ударов, пишет Драго Боснич в InfoBRICS. Угрожать России — просто безумие, убеждён эксперт.

Читать полностью

Общество

Минфин: доходы участников СВО не попадают под повышение НДФЛ

Минфин: доходы участников СВО не попадают под повышение НДФЛ

Министерство финансов России внесло в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы.

Читать полностью
Эндокринолог Медведева призвала выбросить вредящую здоровью колбасу

Эндокринолог Медведева призвала выбросить вредящую здоровью колбасу

Эндокринолог Елена Медведева рассказала, какой продукт пора исключить из рациона из-за вредного воздействия на здоровье. В интервью порталу Gorodche.ru она отметила, что обычная колбаса наносит значительный ущерб организму из-за высокого содержания соли и вредных добавок.

Читать полностью

Новости