По данным Agence France-Presse, Украина ранее использовала оружие, предоставленное ей Западом, для атак на территории России.

Однако конкретные цели этих ударов не уточняются. Сообщается, что западные страны выражают своё несогласие с применением своего вооружения в подобных ударах.

Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, Маргарита Симоньян, выразила мнение о том, что Запад не готов к возможному прямому конфликту с РФ и в данный момент проводит проверку на прочность российской стороны, продолжая давление.

Фото:flickr.com/The U.S. Army(Creative Commons CC0 License)