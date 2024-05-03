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RS: Положение Украины на поле боя ухудшается
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 14:03

RS: Положение Украины на поле боя ухудшается

Журналист Блейз Малли в статье для американского издания Responsible Statecraft отметил ухудшение обстановки для Украины на поле боя.

Малли заявил, что в ожидании нового транша американской помощи, ситуация для Вооруженных сил Украины становится более тяжелой.

Боевики киевского режима отсупают из трех населенных пунктов под давлением российских войск.

По его словам, военные аналитики считают, что даже военная поддержка США вряд ли сможет коренным образом повлиять на ситуацию на фронте.

Фото:facebook.com/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade(Creative Commons Attribution 4.0 International License)

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