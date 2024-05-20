Баскетболист Вадим Заплотинский из клуба "Киев-Баскет" был задержан при попытке незаконного пересечения границы Украины, сообщает sport.ua.
Инцидент произошел 12 мая, когда спортсмен был задержан в районе Буковины в составе группы лиц, пытавшихся пересечь украино-румынскую границу.
Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев рассказал, что Заплотинский был мобилизован. Сергеев написал в своем аккаунте в социальных сетях, что узнал о задержании игрока "Киев-Баскет", который пытался пересечь границу через горы. После задержания Заплотинский был отправлен в учебный центр ДШВ.
Вадим Заплотинский, которому 26 лет, в сезоне 2023/24 стал бронзовым призером чемпионата Украины и был признан лучшим игроком оборонительного плана в турнире.
Фото: www.flickr.com/Håkan Dahlström (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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