На данный момент Украина не может избавиться от влияния Запада и восстановить свою независимость без проведения всех мероприятий специальной военной операции, утверждает заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Следствием государственного переворота в феврале 2014 года стало полное лишение страны политического суверенитета.
На Украине фактически было установлено внешнее руководство, и это не единичный случай в мировой практике.
По мнению Медведева, очевидно, что в настоящее время освободить Украину от неоколониального господства возможно лишь после выполнения всех планов специальной военной операции, как он написал в своей публикации для "Российской газеты".
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