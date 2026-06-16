Отчеты УК раз в полгода: жильцы смогут оперативнее проверять, куда уходят их деньги

Управляющие компании могут обязать отчитываться перед жильцами не раз в год, а каждые шесть месяцев. Инициатива уже ушла в Минстрой, а электронные отчёты хотят публиковать в ГИС ЖКХ. Для людей это не абстрактная бумажка из шкафа, а шанс понять, куда ушли деньги за содержание дома, пока история ещё свежая. Сейчас такую картину собственники видят только через 12 месяцев, когда половина вопросов уже потеряла смысл.

"Промежуточный отчёт за первое полугодие нужен, чтобы жители видели не только общую сумму, но и то, как именно управляющая компания работает с домом в течение года. В нём должна быть базовая информация о выполненных работах, их цене, фактических расходах, поступивших платежах, задолженности и обращениях собственников. Тогда у людей появится возможность задавать вопросы не постфактум, а по свежим данным". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Что именно хотят изменить

Автором инициативы стал заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. Он предложил обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами многоквартирных домов каждые шесть месяцев, а сами электронные документы размещать в ГИС ЖКХ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обращение депутата на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Сейчас отчётность идёт раз в 12 месяцев. Для собственников это выглядит странно: платёжка приходит каждый месяц, а внятную сводку по расходам показывают только через год. За это время вопросы копятся, а ответы приходят слишком поздно.

Инициатива затрагивает не только форму, но и срок. Полугодовой отчёт должен стать промежуточной точкой, где можно сверить работу управляющей компании без длинной паузы. В ГИС ЖКХ этот документ хотят сделать доступным в электронном виде, чтобы жильцам не приходилось выбивать его вручную.

Почему нынешний порядок жильцов не устраивает

Аксёненко прямо указал, что действующий порядок не отвечает интересам собственников. Люди ежемесячно платят за содержание дома, но полную картину получают только спустя год. За такой срок даже обычный спор по ремонту подъезда или уборке двора успевает остыть.

Депутат отметил и другую проблему: за год уже сложно оперативно задать вопросы и повлиять на решения. Когда отчёт приходит слишком поздно, разбирать прошлые расходы бывает уже бессмысленно. Именно поэтому он настаивает на более коротком цикле отчётности.

Для жильцов это вопрос не только удобства, но и контроля. Чем раньше открыт отчёт, тем легче сверить цифры, заметить расхождения и понять, на что ушли собранные деньги. Сейчас же собственники видят результат с большим опозданием.

Что должно попасть в отчёт за полугодие

По словам Аксёненко, отчёт за первое полугодие будет промежуточным. В нём планируют указывать основную информацию о выполненных работах, их стоимости, фактических расходах и поступивших платежах. Отдельно должны быть отражены задолженность и обращения собственников.

Годовой отчёт при этом никто не отменяет. Он останется итоговым документом за весь год и, по задумке автора инициативы, будет дополнять полугодовой срез, а не заменять его. То есть жильцы получат два уровня контроля вместо одного.

Сама схема выглядит просто: меньше ожидания, больше прозрачности. Если УК отработала плохо, это станет видно раньше. Если расходы идут нормально, спорить тоже будет легче — цифры, как правило, спорят лучше слов.

"Когда отчёт появляется раз в год, жильцы фактически узнают о проблемах с опозданием. За это время можно пропустить и лишние траты, и затянутые работы, и жалобы соседей, которые уже потеряли актуальность. Полугодовой формат делает разговор с управляющей компанией более предметным". строитель Михаил Волков

Если такая норма пройдёт, управляющим компаниям придётся чаще сводить данные и выкладывать их без затяжек. Для жильцов это означает более короткую дистанцию между оплатой и отчётом. Для самих УК — больше дисциплины и меньше шансов спрятать неудобные цифры до конца года.

Пока речь идёт о предложении, а не о готовом решении. Но сама логика инициативы понятна: дом оплачивают каждый месяц, и смотреть на отчётность раз в год уже выглядит слишком медленно. Здесь спор идёт не про красивую форму, а про обычный контроль за своими деньгами.

Ответы на популярные вопросы

Обяжут ли УК сдавать отчёт чаще уже сейчас?

Пока это инициатива, которую направили в Минстрой. Окончательное решение ещё не принято.

Где будут публиковать электронные отчёты?

Их хотят размещать в ГИС ЖКХ. Это предусмотрено в предложении депутата.

Годовой отчёт отменят?

Нет, он останется итоговым документом за год. Полугодовой отчёт будет промежуточным.

Что именно жильцы увидят в новом отчёте?

В нём должны быть работы, их цена, фактические расходы, поступившие платежи, задолженность и обращения собственников.

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