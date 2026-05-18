Капремонт без слез: кто заплатит за обследование домов, когда денег у жильцов нет

Когда в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появляется очередная строчка с внушительным счётом, многие жильцы лишь тяжело вздыхают, не догадываясь, что скрытые инженерные дефекты дома обходятся им в разы дороже. Случаи, когда из-за отсутствия технического мониторинга кровля начинает течь, а подвал — превращаться в сырое болото, сегодня перестали быть редкостью. Именно такие ситуации, как критическая нагрузка на балконные конструкции, часто возникают из-за того, что собственники не успели или не смогли организовать своевременное обследование здания. В Государственную думу внесен законопроект, который может кардинально изменить правила игры: инициаторы предлагают переложить бремя оплаты экспертизы техобследования с жильцов на управляющие организации.

"Проведение регулярных технических обследований — это база инженерной безопасности любого здания. Без точной диагностики состояния несущих узлов мы лишь откладываем решение проблем на потом, что в конечном итоге выливается в катастрофические суммы при попытке экстренного ремонта. Если финансирование этих работ будет возложено на управляющую компанию, это заставит их более ответственно относиться к содержанию вверенного имущества" Строитель Артём Кожин

Суть предполагаемых изменений

Законопроект, подготовленный представителями фракции "Справедливая Россия", предлагает обязать управляющие компании оплачивать процедуры по осмотру технического состояния многоквартирных домов. Сейчас расходы на подобные мероприятия почти всегда ложатся на плечи собственников, которые должны найти средства для привлечения независимых экспертов через общее собрание. Депутаты настаивают на том, чтобы эти траты были перенесены в графу расходов управляющих организаций.

В документе подчеркивается, что частота проведения таких обследований должна быть не чаще одного раза в пять лет после соответствующего решения владельцев жилья. Таким образом, механизм контроля за состоянием конструкций остается легитимным, но финансовая ответственность смещается в сторону тех, кто по закону обязан следить за эксплуатацией здания. При этом собственники остаются главными выгодоприобретателями, получая объективную картину состояния дома без дополнительных сборов.

Подобный подход напоминает борьбу за чистоту и безопасность в других сферах быта, где халатность персонала превращается в общую проблему. Как и обработка придомовой территории от паразитов, техническая экспертиза требует системного подхода, а не разовых акций за счет энтузиастов-жильцов.

Почему экспертиза стала недоступной

Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что стоимость экспертных работ в последние годы значительно выросла, что сделало их неподъемными для многих семей. Многие граждане, имеющие невысокие доходы, физически не могут принять участие в сборе необходимых сумм. В результате экспертизы попросту откладываются в долгий ящик, создавая иллюзию благополучия при растущем количестве скрытых дефектов.

Ситуация осложняется тем, что отсутствие контроля на начальных этапах разрушения зданий приводит к образованию серьезных аварийных ситуаций. Игнорирование мелких поломок сегодня превращается в необходимость проведения полномасштабного капитального ремонта завтра. Затраты на ликвидацию последствий таких аварий в разы превышают стоимость планового технического осмотра, проводимого профессионалами.

По мнению экспертов, такая экономия в итоге оказывается "ложной". Без регулярного мониторинга невозможно правильно расставить приоритеты при проведении работ по содержанию жилья. В условиях, когда даже при грамотном зонировании помещений и дорогом ремонте дом продолжает ветшать, ответственность должна лежать на тех, кто управляет технической частью объекта.

Ожидаемый эффект для жильцов

Депутаты убеждены, что предлагаемая мера позволит сделать систему капитального ремонта более прозрачной и эффективной. Снижение финансовой нагрузки на граждан должно благоприятно сказаться на уровне социальной напряженности, которая нередко возникает при необходимости сборов на внеплановые нужды дома. Когда эксплуатацией занимаются профессионалы за счет собственных оборотных средств, качество обслуживания неизбежно повышается.

Помимо очевидной экономии для кошельков россиян, этот шаг позволит навести порядок в управлении многоквартирными домами. Управляющие компании будут вынуждены более оперативно реагировать на возникающие проблемы, чтобы не допустить накопления критических разрушений. В итоге это продлит реальный срок "жизни" зданий, обеспечивая безопасность всех проживающих в них людей.

"Передача обязанности по оплате техобследования управляющим компаниям — это логичный шаг к повышению прозрачности ЖКХ. Жильцы часто даже не знают, на что уходят их средства, в то время как дом может находиться в предаварийном состоянии. Смещение приоритетов поможет стимулировать эксплуатирующие службы вовремя выявлять дефекты и устранять их в рабочем порядке" Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ответы на популярные вопросы

Обязаны ли жильцы сами инициировать обследование? Да, законопроект предполагает, что инициатива исходит от общего собрания собственников.

Как часто можно проводить экспертизу? Согласно тексту документа, техническое обследование должно проводиться не чаще одного раза в пять лет.

Кто будет оплачивать работу экспертов? Предполагается, что расходы лягут на плечи управляющей компании, а не на жильцов.

Решит ли это вопрос качества капитального ремонта? Это позволит выявлять дефекты заблаговременно, что сделает планирование ремонтов более эффективным и справедливым.

Читайте также