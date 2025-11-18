От 1 до 128 раз: шокирующая статистика сдачи теории вождения в Британии

В Великобритании процесс получения водительских прав порой превращается в настоящее испытание на терпение и настойчивость. Истории о людях, которые десятки раз сдавали теоретические и практические тесты, вызывают удивление и одновременно восхищение. Некоторые будущие водители готовы тратить тысячи фунтов стерлингов и бесчисленные часы, лишь бы добиться цели.

Кому даются водительские права легко, а кому — нет

Для большинства британцев экзамен на права — просто проверка знаний правил дорожного движения и навыков вождения. Однако есть кандидаты, для которых обычный процесс превращается в длительную борьбу. Один из них, как сообщают СМИ, пытался сдать теоретический тест 128 раз подряд и не добился успеха. Сумма, потраченная на эти попытки, составила как минимум 2 944 фунта стерлингов (почти 314 тысяч рублей). Возможно, это рекордное количество попыток в истории страны.

Другой кандидат в 2024 году смог сдать теоретический тест только с 75-й попытки, потратив на это 1 725 фунтов стерлингов (184 тысячи рублей) и более 90 часов в учебных классах. Очевидно, что для некоторых людей теоретическая часть экзамена становится настоящим испытанием на терпение.

Практический тест также способен ставить серьезные преграды. Есть данные о двух британцах, которые безуспешно пытались пройти его 37 раз, а один претендент смог преуспеть только с 43-й попытки. С учётом стоимости практического экзамена (60 фунтов стерлингов в будние дни и 75 фунтов по выходным), общие затраты таких кандидатов достигали 2 580 фунтов стерлингов (275 тысяч рублей).

"Есть много причин, почему теоретический тест может вызывать такие сложности", — пояснила Эмма Буш, руководитель автошколы Британской автомобильной ассоциации (AA).

Она добавила, что такие случаи — скорее исключение, а большинство людей недооценивают объём знаний, необходимых для успешной сдачи.

Как устроен экзамен

Теоретический экзамен в Великобритании, введённый в 1996 году, состоит из двух частей:

50 вопросов по правилам дорожного движения — требуется правильно ответить хотя бы на 43. тест на видеовосприятие опасностей — 75 заданий, необходимо верно определить риски в 44 из них.

Практический экзамен проверяет навыки вождения на дороге, включая умение безопасно парковаться, соблюдать дистанцию и реагировать на дорожные ситуации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Недооценка объема знаний → многократные провалы → подготовка через приложение и онлайн-тесты.

Недостаточная практика вождения → страх перед дорогой → регулярные занятия с инструктором.

Поспешная запись на экзамен → повторные попытки → постепенное обучение с перерывами для усвоения материала.

А что если…

…подойти к подготовке иначе? Сосредоточенность на постоянной практике и использование цифровых тренажёров позволяет значительно сократить количество попыток и расходы. Некоторые кандидаты, освоившие мобильные приложения и симуляторы, проходят тест с первой или второй попытки, избегая лишних затрат.

FAQ

1. Сколько стоит сдать экзамен в Великобритании?

Теория — £23-£31, практика — £60-£75, стоимость может отличаться в зависимости от времени суток.

2. Что лучше: готовиться самостоятельно или с инструктором?

Комбинация самостоятельного изучения и практических занятий с инструктором повышает шансы на успешную сдачу.

