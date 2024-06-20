После визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, в МИД Республики Корея зафиксировали продолжающееся неотложное общение по теме Корейского полуострова.



Представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок на брифинге подчеркнул, что страны продолжают необходимое общение на данную тему.



В настоящее время не существует конкретных планов относительно высокоуровневых обменов и прочего, однако в случае возникновения таких планов, о них будет доложено.



Отвечая на вопрос о взаимодействии МИД Республики Корея с российскими властями и возможности направления высокопоставленных представителей в Россию, представитель Лим Су Сок отметил, что в настоящее время нет конкретной информации по этому поводу.



Он воздержался от комментирования тем, о которых идет речь в дипломатических каналах между Южной Кореей и Россией.

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