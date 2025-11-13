Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шахматы
Шахматы
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 5:56

Шахматы, футбол и волейбол: как югорчане заставили сенаторов понервничать

В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед

Власти ХМАО почти обыграли сенаторов Совета Федерации в традиционных спортивных соревнованиях, которые проводятся в дни регионов. Команда из Югры продемонстрировала высокий уровень подготовки в футболе, волейболе и шахматах, став достойным соперником для парламентариев.

Спортивные результаты

Югорчане уступили сенаторам в шахматах с минимальным разрывом — 12:13. На футбольном поле команда ХМАО победила в упорной борьбе с итогом 3:2, а волейболисты из Югры одержали победу со счетом 2:1. Однако, в пулевой стрельбе сенаторы оказались сильнее, выиграв с результатом 135:122.

Комментарий Валентины Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя поражение югорчан, отметила: "Вы такой спортивный регион, вам есть чем гордиться. У вас столько олимпийских чемпионов. Мы, конечно, по лыжам и биатлону не проводили соревнования, но спортивная форма должна быть на высоте".

Победа за пределами спортивного поля

Несмотря на неудачу в спортивных состязаниях, Ханты-Мансийск и власти региона могут гордиться более важным достижением — им удалось заручиться поддержкой Совета Федерации на финансирование мегапроектов. В результате был предварительно одобрен проект постановления, в котором региону гарантировано финансирование из федерального бюджета.

