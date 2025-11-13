Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики


Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:36

Югра в топе России по рождаемости: как регион побеждает демографический кризис

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко похвалила власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за успехи в повышении демографических показателей. Губернатор Руслан Кухарук и председатель окружной думы Борис Хохряков выступили с докладами в ходе Дней региона в Совете Федерации.

Что сказала Матвиенко?

"Рождаемость превышает смертность в Югре в 1,7 раза. Коэффициент рождаемости 1,61 — это выше, чем средний по России, регион стабильно входит в десятку лучших по демографии. За это, Руслан Николаевич, вам и команде отдельные слова благодарности", — подчеркнула Валентина Матвиенко, комментируя достижения Югры в области демографии в ходе трансляции заседания.

Демография как ключевой показатель

"Как вы знаете, президент определил улучшение демографической ситуации в стране как стратегическую, важнейшую задачу. И вы здесь показываете хорошие тенденции", — отметила Матвиенко, подчеркнув важность работы, проводимой в регионе для решения демографических проблем.

