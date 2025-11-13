Югра в топе России по рождаемости: как регион побеждает демографический кризис

сегодня в 0:56

Югра предложила создать уникальный транспортный коридор: как это повлияет на регионы

Дни Ханты-Мансийского автономного округа в Совете Федерации стали важной платформой для обсуждения крупных проектов региона, от инфраструктуры до социальной политики.

вчера в 23:49

Когда заработок на севере сравняется с Москвой: как вырастет МРОТ в ХМАО

С 2026 года МРОТ в России вырастет на 20%. В ХМАО он будет значительно выше, благодаря северным надбавкам и районным коэффициентам. Узнайте, сколько составит минимальная зарплата в разных районах округа.

вчера в 23:42

Карпы против бездействия: жительница Кузбасса превратила затопленный подвал в пруд-протест

Жительница Белово в Кузбассе завела карпов в затопленном подвале, чтобы привлечь внимание властей к коммунальной катастрофе, от которой уже пострадали сотни семей.

вчера в 16:43

От оленины к рыбе: Ямал инвестирует 34 млн рублей в замороженные продукты для больниц и колледжей

В 2026 году Ямал начнёт поставки замороженной оленины и консервов в учебные и медицинские учреждения региона. Как будут организованы закупки и кто получит продукты?

вчера в 5:46

Югра показала сенаторам нефть, прочнее камня: зачем региону новые налоговые льготы

Власти Югры предложили расширить налоговые льготы для нефтяников, включив ещё 56 месторождений в группу по НДД. Инициативу поддержал бюджетный комитет Совета Федерации.

вчера в 4:46

Зима ещё не началась, а снаряжение уже сметают: Ямал готовится к сезону катаний

Жители ЯНАО активно готовятся к зиме: продажи сноубордов, ботинок и зимней одежды выросли почти вдвое. Растёт и спрос на обучение катанию на горных лыжах.

вчера в 3:36

Север хранит молодость, но крадёт красоту: косметологи рассказали, чем опасен мороз для кожи

Косметолог из ЯНАО рассказала, как мороз и сухой воздух влияют на кожу. Холод может спровоцировать купероз и обезвоживание, но правильный уход поможет сохранить молодость.

вчера в 2:22

Не могу проснуться до обеда: жители Нового Уренгоя массово сообщают о странной слабости

Жители Нового Уренгоя жалуются на слабость и сонливость. Врачи объяснили, что это связано с магнитными бурями, перепадами температур и нехваткой солнечного света.

