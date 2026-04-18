Золотая жила на разборках: в каких регионах России чаще всего исчезают дорогие иномарки

Владельцы премиальных европейских авто сталкиваются с новой волной тревоги: парковка "под окнами" превращается в игру в рулетку, где шансы потерять машину растут вместе со стоимостью дорогих кредитных обязательств. Еще вчера вы спокойно оставляли седан бизнес-класса у торгового центра, а сегодня статистика страховых компаний заставляет всерьез задуматься об охраняемом паркинге. Угонщики больше не охотятся за "всем, что движется" — они работают точечно, превращая дефицитные запчасти в источник быстрой наживы.

"Преступники сегодня работают по принципу разборки. Сложные электронные узлы и оригинальные элементы кузова для европейской премиальной техники стали крайне дорогими и труднодоступными. Когда вы оставляете машину, вы по сути оставляете дорогой набор донорских органов для вторичного рынка. Важно понимать, что защитить такие узлы штатной сигнализацией практически невозможно". Инженер-консультант Иван Рогов

Антирейтинг популярных мишеней

Согласно данным компании "Ренессанс страхование", в зоне повышенного риска находятся флагманские модели. Лидером стал BMW 7-series, за ним следуют Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLS. Немного отстал кроссовер BMW X1, который также не дает покоя угонщикам.

Страховщики из "ВСК" подтверждают доминирование баварского концерна, отмечая ажиотажный спрос у криминала на модель BMW X7. В "Ингосстрахе" фиксируют общий рост интереса к брендам Mercedes-Benz и BMW, не уточняя предпочтения по конкретным версиям, но подчеркивая системность проблемы.

В этот же список попадают Land Rover, Skoda и Volkswagen, что подтверждают эксперты из "РЕСО-Гарантии". В свою очередь, "Согласие" добавляет в перечень марок с повышенным риском угона еще и Jaguar, что указывает на уязвимость всех сегментов европейского люкса.

Экономика угона и дефицит деталей

Эксперты единогласны: причина кроется в высокой стоимости оригинальных комплектующих. В условиях дефицита компонентов рынок запчастей испытывает серьезное давление, и спрос на "бэушные" детали с угнанных авто кратно вырос. Многие водители пытаются сэкономить на обслуживании, невольно подпитывая черный бизнес.

Снижение официальных поставок новых европейских машин в Россию косвенно влияет на статистику. Чем меньше в стране новых запчастей, тем выше цена на разборках. Угонщики просто используют схемы легализации, превращая ходовой кроссовер в десятки ликвидных позиций для перепродажи.

К слову, попытки сэкономить на эксплуатации или непродуманные маневры на дороге не имеют прямого отношения к кражам, но общая нервозная обстановка требует от владельцев внимания к безопасности.

География риска

Традиционно Москва и Санкт-Петербург удерживают первое место по количеству краж. Однако, по информации "ВСК", за первый квартал 2026 года статистика неожиданно сместилась. Ярославская область приняла на себя 21% угонов, а Рязанская — 19%.

Эти цифры заставляют пересмотреть привычное спокойствие при выезде за пределы столицы. Региональные площадки для перепродажи деталей становятся все более активными в условиях дефицита снабжения. Информация о подобных изменениях в криминальной структуре была озвучена сайтом Autonews. ru.

"Анализ надежности транспортных средств в 2026 году показывает, что безопасность владельца сегодня зависит не только от умения управлять машиной. Мы видим четкую корреляцию между стоимостью обслуживания и привлекательностью модели для угонщиков. Владельцам премиальных брендов сейчас критически необходимо озаботиться дополнительными системами охраны, не доверяя лишь заводским средствам, которые преступники научились обходить за 30 секунд". Аналитик надёжности Дмитрий Сафронов

FAQ

Могут ли угонщики забрать машину, если я установил дополнительный замок капота?

Это значительно затруднит работу злоумышленников, так как они не смогут быстро отключить сирену или получить доступ к электронному блоку управления двигателем, но комплексная защита всегда эффективнее одного устройства.

Почему именно сейчас выросли риски?

Основным драйвером стала нехватка оригинальных деталей на рынке, что сделало разборку существующих автомобилей крайне прибыльным бизнесом.

Есть ли смысл в покупке б/у авто такой марки в 2026 году?

Покупка оправдана только при условии тщательной проверки юридической чистоты и технического состояния, желательно в профильном сервисе.

