Замминистра энергетики Сергей Мочальников рассказал о положении с добычей угля в России. По его словам, уровень 2024 года сохраняет свои позиции.

- По добыче, я думаю, мы плюс-минус удержимся, - сообщил чиновник. - По экспорту, скорее всего, чуть-чуть упадем, но за счет внутреннего рынка сохраним добычу.

Отдельно он подчеркнул, что первое полугодие может продемонстрировать снижение экспорта на максимум на восемь тонн. Изначально же планировалось поставлять в другие страны примерно 100 миллионов тонн. Точные данные пока подсчитывают.

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