Подразделение "Юг" значительно улучшили свои позиции по передовой линии, армия Украины понесла потери в виде более 640 военнослужащих и бронетранспортера, как отмечено в докладе Министерства Обороны Российской Федерации.
Согласно сведениям ведомства, подразделения этой группировки войск не только укрепили свои позиции у линии фронта, но также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка на территории Донецкой Народной Республики.
В соответствии с информацией от ведомства, противостоящая сторона потеряла более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять легковых автомобилей, а также несколько гаубиц калибра 155 мм производства Соединенных Штатов, включая модели M777 и M198, а также три гаубицы калибра 152 мм модели Д-20 и гаубицу калибра 122 мм модели Д-30. В ходе военных действий также были уничтожены пять полевых складов боеприпасов украинской армии.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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