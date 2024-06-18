Американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен сообщил о том, что ирландский боец Конор Макгрегор на данный момент пребывает в реабилитационном центре для зависимых. Об этом он рассказал в одном из выпусков ESPN Good Guy/Bad Guy.

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен сообщил, что на самом деле ирландский боец не получал никакую тяжёлую травму. На сегодняшний день он пребывает в специальной организации, чья деятельность основана на физической, психологической, социальной и нравственно-духовной реабилитации личностей, которые имеют какие-либо расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. В случае с Конором Макгрегором лечение потребуется ещё в связи с злоупотреблением алкогольными напитками.

Четыре дня назад стало известно, что поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, названным "Железным" по причине непреклонной воли и сильного удара, а также являющимся одним из самых запоминающихся участников лёгкого веса в ММА, был отменён. Последний бой у Конора Макгрегора состоялся ещё три года назад. В тот раз он сражался с американским бойцом ММА Дастином Порье, выступающим в UFC.

Макгрегор решил прокомментировать ситуацию с отменой боя, который должен был состояться в конце первого месяца лета. После того как он заявил о большом сожалении об отмене мероприятия, было сказано, что из-за полученной травмы ему придётся оставить эту затею и продолжить своё восстановление.

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