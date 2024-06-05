В Уфе пассажир автобуса несколько раз ударил ножом 47-летнего мужчину в ответ на замечание о громком разговоре и бранной лексике. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкирия.

По предварительным данным, в автобусе подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя нецензурную лексику. Другой пассажир сделал ему замечание, из-за чего и начался конфликт, в ходе которого уфимец достал похожий на нож претмет и нанёс несколько ударов обидчику.

На распространённом очевидцами видео испуганные пассажиры поспешно выбегают из автобуса. Раненый мужчина тоже выходит из салона, после чего медики бинтуют ему ногу на остановке. Также есть кадры, на которых подозреваемый рассказывает кому-то по телефону, что ранил пассажира в автобусе.

"Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание", — рассказали агентству в пресс-службе.

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Фото: commons. wikimedia.org/Светлов Артём (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).