Имя на карте города: в Уфе решают, стоит ли увековечить память известного политика в Романовке

Власти Уфы инициировали общественные обсуждения относительно присвоения одной из строящихся городских улиц имени Владимира Жириновского. Официальное голосование стартовало 23 марта 2026 года и проходит в электронном формате на портале государственных услуг. На текущий момент подавляющее большинство респондентов высказываются за инициативу, однако окончательное решение будет принято по завершении сбора мнений горожан. Новая транспортная артерия, которой планируют дать имя известного политика, территориально расположится в деревне Романовке.

Детали электронного опроса

Администрация Уфы сделала ставку на цифровизацию процессов принятия решений, организовав сбор голосов исключительно через платформу "Госуслуги". Использование этой площадки исключает возможность дублирования мнений и позволяет достоверно отследить активность жителей города. Прочие способы подачи обращений в данном случае не предусмотрены регламентом городской мэрии.

Текущие сводки активности показывают, что интерес к вопросу проявляют сотни горожан, оставляя свои голоса в режиме реального времени. Система подсчета настроена таким образом, чтобы автоматически отображать соотношение сторонников и противников переименования объекта. Этот метод позволяет властям получить оперативную статистику, необходимую для учета общественного мнения при проектировании городской среды.

Расположение новой улицы

Будущая дорожная инфраструктура, рассматриваемая в качестве объекта для увековечения памяти, на текущий момент существует только в планах застройки. Улица появится в деревне Романовке, расположенной к северу от крупного жилого массива Дема. Проектировщики отмечают, что транспортная сеть будет пересекать улицу Ивана Спатара, что станет важным этапом в развитии прилегающей территории.

Географически объект свяжет сразу два городских района — Демский и Ленинский. Такое положение требует особого внимания со стороны профильных ведомств, так как затрагивает интересы жителей сразу двух административных единиц Уфы. Окончательная протяженность и пропускная способность новой магистрали будут определены после завершения этапа общественных слушаний и градостроительного проектирования.

"Присвоение имен известных государственных деятелей новым улицам — это всегда значимое событие, требующее учета мнения местных жителей. Важно, чтобы инфраструктурные решения соответствовали актуальным потребностям горожан и гармонично вписывались в облик столицы Башкортостана. Использование цифровых инструментов голосования обеспечивает необходимую прозрачность при принятии подобных решений. В конечном итоге именно качественная застройка и удобство транспортных связей в районах вроде Романовки определяют комфорт городской среды для всех жителей." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Общественная реакция и статус

На момент сбора данных участники опроса продемонстрировали высокую степень вовлеченности в обсуждение. За предложенный вариант наименования проголосовали 199 человек, что составляет 91% от общего числа респондентов. Оставшиеся 20 человек или 9% проголосовали против данной инициативы, что указывает на частичное отсутствие консенсуса среди жителей соседних микрорайонов.

Такой разброс мнений является естественным для городского дискурса, где любые изменения в нейминге объектов вызывают живой интерес. Муниципальные власти намерены проанализировать полученные данные, прежде чем выносить финальный вердикт о присвоении имени Владимира Жириновского новой улице. Процедура остается открытой до тех пор, пока опрос не будет завершен в соответствии с установленным графиком.