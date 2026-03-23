Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Жириновский
© duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:49

Имя на карте города: в Уфе решают, стоит ли увековечить память известного политика в Романовке

Власти Уфы инициировали общественные обсуждения относительно присвоения одной из строящихся городских улиц имени Владимира Жириновского. Официальное голосование стартовало 23 марта 2026 года и проходит в электронном формате на портале государственных услуг. На текущий момент подавляющее большинство респондентов высказываются за инициативу, однако окончательное решение будет принято по завершении сбора мнений горожан. Новая транспортная артерия, которой планируют дать имя известного политика, территориально расположится в деревне Романовке.

Детали электронного опроса

Администрация Уфы сделала ставку на цифровизацию процессов принятия решений, организовав сбор голосов исключительно через платформу "Госуслуги". Использование этой площадки исключает возможность дублирования мнений и позволяет достоверно отследить активность жителей города. Прочие способы подачи обращений в данном случае не предусмотрены регламентом городской мэрии.

Текущие сводки активности показывают, что интерес к вопросу проявляют сотни горожан, оставляя свои голоса в режиме реального времени. Система подсчета настроена таким образом, чтобы автоматически отображать соотношение сторонников и противников переименования объекта. Этот метод позволяет властям получить оперативную статистику, необходимую для учета общественного мнения при проектировании городской среды.

Расположение новой улицы

Будущая дорожная инфраструктура, рассматриваемая в качестве объекта для увековечения памяти, на текущий момент существует только в планах застройки. Улица появится в деревне Романовке, расположенной к северу от крупного жилого массива Дема. Проектировщики отмечают, что транспортная сеть будет пересекать улицу Ивана Спатара, что станет важным этапом в развитии прилегающей территории.

Географически объект свяжет сразу два городских района — Демский и Ленинский. Такое положение требует особого внимания со стороны профильных ведомств, так как затрагивает интересы жителей сразу двух административных единиц Уфы. Окончательная протяженность и пропускная способность новой магистрали будут определены после завершения этапа общественных слушаний и градостроительного проектирования.

"Присвоение имен известных государственных деятелей новым улицам — это всегда значимое событие, требующее учета мнения местных жителей. Важно, чтобы инфраструктурные решения соответствовали актуальным потребностям горожан и гармонично вписывались в облик столицы Башкортостана. Использование цифровых инструментов голосования обеспечивает необходимую прозрачность при принятии подобных решений. В конечном итоге именно качественная застройка и удобство транспортных связей в районах вроде Романовки определяют комфорт городской среды для всех жителей."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Общественная реакция и статус

На момент сбора данных участники опроса продемонстрировали высокую степень вовлеченности в обсуждение. За предложенный вариант наименования проголосовали 199 человек, что составляет 91% от общего числа респондентов. Оставшиеся 20 человек или 9% проголосовали против данной инициативы, что указывает на частичное отсутствие консенсуса среди жителей соседних микрорайонов.

Такой разброс мнений является естественным для городского дискурса, где любые изменения в нейминге объектов вызывают живой интерес. Муниципальные власти намерены проанализировать полученные данные, прежде чем выносить финальный вердикт о присвоении имени Владимира Жириновского новой улице. Процедура остается открытой до тех пор, пока опрос не будет завершен в соответствии с установленным графиком.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet